Vaata, kuidas Margit Härma uutest Chaga pulbritest immuunsust toetavaid supertoite teeb

Gurmee- ja metsaseente ekspert Margit Härma räägib, et on lapsepõlvest alates metsaseentega sina peal olnud, ent chaga ehk maakeeli must pässik on tema jaoks värske avastus. „See meie metsade superseen on tõeliselt tore leid! Kuigi tean kasvukohti, siis ise ma chaga't metsast ära tooma ei kipu,” nendib Härma ja lisab naljatledes: „Chaga kasvab kaskede tüvel – tavaliselt üsna kõrgel – ja kuigi mulle puu otsas ronida meeldib, siis puud mööda üles ronimiseks vajalikku jõudu ja nõtkust minus enam pole.”

Just sel põhjusel avastaski Margit Härma enda jaoks äsja turule jõudnud Chaga Healthi pulbrid, mis tõelise mugavustootena pakuvad võimalust musta pässiku pulbrist meelepäraseid tõmmiseid valmistada ja supertoitudesse, näiteks smuutidesse, lisada. Uued innovaatilised chaga-pulbrid rõõmustavad tarbijat just rikkaliku B- ja C-vitamiini sisaldusega. Chaga ehk must pässik on imeliselt võimas raviseen, mis oma omaduste tõttu tuntud eelkõige kui immuunsuse tugevdaja. Juba vanarahvas kasutas musta pässikut nakkuste ja põletike vastu.

„Musta pässiku kuivatamine ja eriti jahvatamine on tõsine ja ülimalt soditekitav ettevõtmine. Valmis jahvatatud pässikupulbrist tõmmise tegemine seevastu palju lihtsam ja mõnusam tegevus,” selgitab Margit, miks Chaga Healthi pulbrid on tee tema lemmikretseptidesse leidnud.