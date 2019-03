Võimsa toimega supereliksiir ühendab rahvameditsiini tänapäevase teadusega

Ida-Euroopa rahvameditsiinis juba 16.–17. sajandil ilma teinud must pässik ehk chaga jõuab nüüd kõigini, kes peavad lugu esivanamate tarkusest oma tervist hoida ja immuunsust tugevdada.

Kodumaise ettevõtte Chaga OÜ asutajad valmistavad oma pereringis sada aastat tuttava retsepti järgi musta pässikut sisaldavat Chaga Health Elemental Elixiri ehk chaga-eliksiiri. Mitme põlvkonna tervist turgutanud mahejook sisaldab lisaks mustale pässikule paljude põhjamaiste ürtide ekstrakte. Eliksiiri koostise superstaarid on ka männikasvud, raudrohi, mesi, samuti aaloe. Vaata infot eliksiiri kohta kodulehel www.chagahealth.eu.

Loodus aitab

Ettevõtte partner ja ise aasta ringi chaga-eliksiiri tarvitav Anu Adermann on arstiteaduskonna lõpetanuna toonud ettevõtmisse kaasa meditsiinilise ja teadusliku tausta: „Eestlastena teame, et meie põhjamaine loodus on imeväega ja oleme harjunud leidma oma tervisehädadele leevendust ravimtaimedest. Chaga kasulikkus seisneb selles, et see pärsib vabade radikaalide toimet ja tegutseb tugeva antioksüdandina. Väga lihtsalt öeldes aitab chaga meie organismil tugevdada enda immuunsust,“ on Anu veendunud ja lisab: „Tugevdust ja toonust vajab meie organism näiteks praegusel viirushaiguste perioodil. Samuti on chaga't kasutatud kasvajavastase toime tõttu."

Anu Adermanni chaga-usu taga seisab isiklik kogemus. Foto: Chaga Health

Teadusuuringud näitavad, et chaga'l on tugev bakteri-, seene- ja põletikuvastane toime. „Meie peres tarvitas musta pässiku jooki juba minu vanaema, kes võitluses raske haigusega kodusest ravimist palju tuge sai,“ räägib Anu. „Olen ise täielikult selle toidulisandi usku, kuna 100-aastane retsept sisaldab lisaks chaga'le veel aaloet, raudrohtu, männikasve ja mett. Koostoimes annavad need võimsa laengu meie immuunsüsteemile,“ lisab endine kõrva-nina-kurguarst.

Kokku saavad rahvameditsiin ja tehnoloogia

Chaga-eliksiiri koostisosad ei vaja pikka tutvustamist, sest on aidanud oma ravitoimega ka kõige suuremaid rahvameditsiinis kahtlejaid. „Mesi on tervistava toimega ja sisaldab üle 200 erineva ühendi. Neist tuntumad on C-, D- ja E-vitamiinid, mis kõik meie organismi toetavad. Lisaks on mesi suurepärane allikas, kust hankida kaltsiumit, rauda, naatriumit, kaaliumit ja magneesiumit,” selgitab Anu chaga-eliksiiri koostisosade toimet.

Chaga ehk must pässik on looduslik vitamiinide B1, B2 ja B5 allikas. B1 ja B2 vitamiinid aitavad kaasa närvisüsteemi normaalsele funktsioneerimisele, B2-vitamiin lisaks nahka tervena. Vitamiin B5 ehk pantoteenhape abistab aga vähendada väsimust ja kurnatust.

„Meie rahvameditsiinis suurt kasutust leidvad männikasvud võitlevad tõhusalt bakterite ja seentega. Raudrohi, mille kasutamise viited ulatuvad juba eelajaloolisesse perioodi, aitab võitluses reuma ja lihasvaludega ning samas soodustab haavade paranemist. Samuti leiab see kasutust põletikuvastase ja valu vaigistava ravimtaimena,“ avab Anu eliksiiri koostisosade tausta eraldi.

Kasetüvel elutsev must pässik ehk chaga on tõeline tervisepomm. Foto: Chaga Health

Doktor Adermann räägib ka, et aaloe põletikuvastast toimet hinnatakse juba iidsetest aegadest. “See tunnustus on näiteks nahapõletike ravis jõudnud ka tänapäeva,” nendib ta.

“Juba meie esivanemad teadsid, et haiguste vastu leiab abi loodusest ja ravimtaimedest. Usun, et kui omavahel saavad kokku rahvameditsiin ja tänapäevane tehnoloogia, on tulemus suurepärane. Ei ole ühte imerohtu, mis kõigi haiguste vastu aitaks, aga immuunsuse tugevdamine on samm parema enesetunde ja tugevama tervise suunas,” ütleb Anu lõpetuseks.

Vaata infot toote kohta: www.chagahealth.eu