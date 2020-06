Elustiil #7: mujal maailmas tervisefännide hulgas populaarsust koguv seentesegu nüüd ka Eestis

Seened ei seostu paljudele tervislikkusega, kuid sellegipoolest on olemas seeni, millel on suur tervistav mõju, mis annavad energiat ja toetavad ajutööd. Just sellistest seentest tuleb uues „Elustiili” saates juttu.

Saatekülaline, Seente Väe tegevjuht Henri Liiv tutvustab mujal maailmas väga populaarseid tervistavaid seeni, nagu korditseps, lion’s mane, chaga ja reishi. Kõik need neli seent toetavad meie immuunsüsteemi, alandavad stressi- ja põletikutaset, mõjuvad hästi meie seedimisele ja sisaldavad rohkelt antioksüdante. Samas on igaühel neist ainulaadseid omadusi, millest saad lähemalt juba kuulda saates või lugeda lehel www.seentevagi.ee Neid seeni on võimalik osta nii kapslis kui ka pulbrina. „Kellele nende maitse ei meeldi, soovitan muidugi osta kapsleid, kuid pulbrina ostes saab lihtsalt 2,5 korda rohkem sisu,” rõhutab ta. Samuti saab väga erilise maitsekogemuse. „Need on kõrbenud karamellise maitsega pulbrid. Osale väga meeldib ja osale mitte nii väga.” Kellele maitse veega tarbides ei meeldi, võib segada pulbreid toidu sisse. „Kui need pulbrid näiteks meega kokku puutuvad, siis tuleb sealt selline maitse, mida pole varem kogetud – nii täidlane ja mõnus.” Henri tarbib pulbreid veega, kuid lisab ka toidu sisse. Näiteks on üheks tema lemmikuks seenteseguga valmistatud pannkoogid, aga samas soovitab ta kindlasti proovida lisada segusid ka hommikupudrule ja smuutidele. „Smuuti puhul on eriti tunda, kuidas maitse saab rikkust juurde.” Kuigi Seetne Väe tooted sobivad hästi ka taimetoitlastele ja veganitele, on Henril siiski rääkida põnev lugu korditsepsi kasvamisest looduses. Samuti tuleb juttu sellest, kuidas Henri üldse Seente Väe loomiseni jõudis, millised valikud tal veel samal ajal paberile kirjutatud olid ja millisest üllatavast allikast tuli raha ettevõtte käima lükkamiseks. Millised nelja seene erinevad tervistavad omadused täpselt on, kuula juba podcast’ist!