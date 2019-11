Gerd Kanter tervislikust toitumisest: restoranigurmaan ma ei ole ega leia, et toitumine on tohutu elamus. Tahan, et kõht oleks täis

Kui palju Sa jälgid oma toitumist?

Ma olen üsnagi rutiinne toituja — minu jaoks ei ole probleem ühte ja sama sööki põhimõtteliselt viis korda nädalas süüa. Ma restoranigurmaan ei ole ja ma ei leia, et toitumine on tohutu elamus. Ma pigem tahaks seda, et kõht oleks täis ja selles mõttes ma seda emotsiooni väga ei väärtusta. Ma arvan, et hästi oluline läbi minu sportlaskarjääri on olnud kindlad toitumiskorrad.

Millised need peamised toidukorrad on?

Minu toitumist on paljuski mõjutanud ka Mihkel Zilmer, kes oli meie tiimi pikaajaline nõustaja ja kui me kunagi koostööd alustasime, siis selgus, et minu toidukordadest kõige halvemini oli esindatud hommikusöök, mis tegelikult on kõige tähtsam söögikord. Seal oli liiga vähe süsivesikuid ja energiat, sest just hommikusöögiga me oma päevale energiavarud loome. Kui me hommikusööki ei sööks ja sööksime valesid asju, siis päeva peale saab energia päris ruttu otsa ja arvatavasti õhtuks oleme ka päris väsinud. Seetõttu hommikusöögi tähtsus mingil hetkel minu jaoks muutus.

Mis Sinu menüüsse kuulub?

Eks ma olen ikka lihasööja olnud lapsest saadik, tavapärasemad on olnud ahjupraed, praeliha, samamoodi hakkliha ja kodused kotletid. Kui rääkida ka sealihast, siis mind on mõjutanud paljuski lapsepõlv, sest eks meil päris pikal perioodil olid ka oma sead, mida me kasvatasime ja liha oli täitsa oma talust pärit.

Kui ma päris väike olin, siis ma ei olnud üldse suure isuga, aga tehes sellist spordiala, siis on lihavajadus suurem ja söögikord pidi igal juhul mingil määral liha sisaldama. Ma kaldun uskuma seda teooriat, et inimesed on ikkagi sündinud pigem lihasööjatena. Võib-olla tarbitakse kohati liiga palju, aga ma usun, et lihas on ained, mida meie keha vajab.

Kas lapsepõlves oli sealihal siis oluline roll?

Jah, meil olid omad sead ja liha oli seega aastaringselt olemas. Sai ka sigade eest hoolitsetud, sõnnikuvedu ja kõik see oli muidugi osa sellest ning olen isegi nii mitmeski rollis osalenud. Mina olen sealihaga üles kasvanud ja tarvitan liha igapäevaselt, aga kindlasti ei ole minu soov kellelegi oma eelistusi peale suruda ja ma kunagi ei ütle, et keegi peaks täpselt nii tegema nagu mina teen.

Põhimõtteliselt on terve elu liha Sinu toitumise juurde kuulunud?