KUULA SAADET | Elustiil #4: loetud sekunditega parem elukvaliteet

Kas tead, millal võiks toidulisanditest eelistada kapsleid ja millal hoopis tablette? Või miks on üldse vaja toidulisandeid tarbida? Sellest ja paljust muust räägivad „Elustiili” podcast’is lähemalt Meravita tootearenduse spetsialist Ave Raudmäe-Linnas ning teadus- ja tootearenduse osakonna juhataja Alevtina Peek.

Toidulisandite rolli ei saa Ave ja Alevtina sõnul kuidagi alahinnata. „Need täidavad kehas sadu rolle: osalevad immuunsussüsteemi töös, aitavad toidust energiat kätte saada, kiirendavad haavade paranemist ja palju muud,” ütleb Alevtina Peek. „Me ei räägi ainult vitamiinidest ja mineraalainetest, vaid ka lugematul arvul teistest bioaktiivsetest ning multifunktsionaalsetest toimeainetest, mida loodus pakub ja mida meie keha ise ei tooda,” jätkab Ave.

Saates tuuakse välja ka huvitav uuring, mis annab toidulisandite tarbimisele hoopis olulisema tähenduse. Nimelt jälgiti aastatel 1996–2002, kui palju selle aja jooksul muutub erinevate köögi- ja puuviljade sisaldus mullastiku muutuste tõttu. Uuringust selgus, et näiteks brokoli suutis selle ajaga kaotada kaltsiumi sisaldusest 70%, foolhappest 62% ja magneesiumist 55%. Banaan kaotas kaltsiumit 12%, foolhapet 70%, magneesiumit 23% ja B6-vitamiini lausa 96%. „See tähendab vaid üht: meie mullastik on muutumas järjest vaesemaks ja sellega seoses tekibki probleem, kust siis kõik need vajalikud ained saada, mida meie organism vajab. Seda enam, et väga paljusid vitamiine ja mineraalaineid vajab organism stressiolukorras veelgi rohkem ning kellel meist tänapäeval stressi ei oleks,” kommenteerib saatejuht Teele Teder.

Toidulisandi võtmine võtab aega vaid sekundeid ja saates tuleb selgelt välja, et nende abil on võimalik oma elukvaliteeti oluliselt parandada. Kõik Meravita tooted on Alevtina ja Ave sõnul säilitus-, värv- ja mahuaineteta, sisaldades vaid aktiivaineid. Naistel on stuudios kaasas ka mitmeid uusi ja innovaatilisi tooteid, millest saab saates lähemalt kuulda.

Värskes podcast’is on Meravital kõigile „Elustiili” kuulatajatele ka üllatus – sooduskood, mida kasutades saab kõikidelt normaalhinnaga toodetelt juunikuu jooksul 20% allahindlust. Peale selle on Alevtinal ja Avel anda konkreetsed tootesoovitused, mida peatselt saabuvaks jaanipäevaks osta, et pühad kehale leebemalt mööduksid. Milliseid tooteid täpselt osta, kuula juba podcast’ist: