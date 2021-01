KUULA SAADET | Elustiil: innovatsioon maiustuste maailmas – elu saab väga vabalt olla samal ajal nii magus kui ka tervislik!

Uusaastalubaduste kõrghetk on käes! Miks on nii, et jaanuari alguses antud lubadusest hakata tervislikuks on nii raske kinni pidada? Üks põhjustest võib olla see, et elame keskkonnas, kus suhkruga toidud on nii laialt levinud ja kättesaadavad ning me pole siiani osanud otsida tervislikumaid, kuid sama maitsvaid valikuid.

Miks pole vaja uusaastalubadustesse lisada lauset, et enam magusat ei söö? Mida sisaldavad uued ja innovaatilised patuvabad snäkid? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiad vastused uue aasta esimesest Elustiili episoodist, sest stuudiosse on kutsutud Njom.ee inimesed Kristjan Silvet ja Ott Salmar.

Saatejuht ja toitumisnõustaja Teele Teder tõdeb saates, et toiduainetööstuse areng on arvatust mitu sammu ees. „Arvasin, et innovatsioon on see, et on olemas snäkke, mida saab süümepiinadeta tarbida, kuid teiega vesteldes selgub hoopis, et snäkkide tootmisega on jõutud nii kaugele, et neid on lausa kasulik süüa. Mulle tundub, et pean neid toitumisnõustajana soovitama,“ ütleb ta.

Kõik Njomi tooted läbivad põhjaliku sõela. „Meie tooted ei sisalda lisatud suhkruid, samuti ei sisalda need keemilisi suhkruasendajaid,“ selgitab Kristjan. Ta räägib, et 2016. aastal, kui esimesed suhkruvabad tooted Eestis populaarsust koguma hakkasid, olid keemilised suhkruasendajad tavalised. „Sellised tehislikud magustajad nagu atsesulfaam K ja aspartaam olid ühed tavalisemad koostisained.“ Ott ütleb, et Njomi tootevalikusse jõuavad vaid tooted, kus ei ole kasutatud tehislikke magusaineid. „Me üritame leida toote, millel oleks hea maitse ja mille koostisainete puhul saame olla kindlad, et need on head ja tervislikud.“ Maitses allahindlusi ei tehta. „See peab olema nii hea, et me ka ise hakkaks seda regulaarselt tarbima,“ ütleb Kristjan. Prioriteetiks on ka keskkonnasäästlikkus. „Meie tooted on kõik ilma palmiõlita,“ rõhutab Ott.

Njomi tooted rõõmustavad ka diabeetikuid. Näiteks ei saa diabeetik süüa tavalist vahvlišokolaadi. Seda nii kõrge suhkrusisalduse kui ka nisujahu pärast, mis mõlemad tõstavad liialt veresuhkrut. Bränd Nick`s toodab vahvlit, mis on valmistatud hoopis kartuli- ja maisijahust. Suhkruasendaja kasutatakse vahvlis aga erütritooli, mis sobib diabeetikutele ideaalselt, sest ei tõsta üldse veresuhkrut. „See on pirnist ja ploomist saadav magusaine, millel on null kalorit,“ ütleb Ott.

Nick`s kasutab magustajana ka steeviat, mis on samuti 100% looduslik, sest tegemist on taime lehega. Peatselt võetakse kasutusele veel kolmaski looduslik lisaaine – sigurijuurest saadav ekstrakt. „Sellel pole mitte ainuüksi magus maitse, vaid ka prebiootiline efekt. Seega, lisaks kõigele muule heale, mida Nicksi tooted sisaldavad, on sellel ka kõhu mikrofloorale positiivne efekt,“ ütleb Ott. Paljud tooted sisaldavad juba praegu kümmet organismile kasulikku vitamiini.

Juttu tuleb ka eestlaste lemmiktoodetest. Kristjan ja Ott toovad populaarsemate valikutena välja šokolaadid Peanuts n' Fudge ja Coconut. „Kui sulle maitseb Snickers ja Bounty, siis sulle meeldivad ka need. Tegemist on tervislike alternatiividega neile populaarsetele šokolaadidele,“ kommenteerib Kristjan.

Teistest tervislikest ja maitsvatest toodetest, mida Njomi valikust leiab ning uudiseid selle kohta, mille uue ja innovaatilisega kavatsetakse uuel aastal üllatada