KUULA SAADET | Elustiil: kas gluteenitalumatus võib ühel hetkel lihtsalt üle minna?

Kuidas gluteenitalumatuse korral endiselt süüa sama hästi kui varem? Kas gluteenivabast jahust saab teha maitsvat kringlit ja mida pakkuda gluteenitundlikule külalisele?

Kõik need ja teised gluteeni ja gluteenitalumatusega seotud küsimused saavad vastatud uues „Elustiili” podcast’is, sest stuudiosse on kutsutud Schäri esindaja Kaie Treiman. Schär on juhtiv gluteenivaba kaubamärk Euroopas, mille valikust leiab jahu- , leiva- ja pastatooteid, aga ka soolaseid ning magusaid suupisteid ehk kõike vajalikku inimesele, kes ei tarbi gluteeni.

Kaie sõnul on gluteenivabale elule üleminek alguses pisut keeruline. „Pean silmas just vaimset poolt. Kui keegi ütleb sulle, et sa ei tohi seda süüa, siis seda enam tahaks. Lisaks pole kohe alguses ka enda jaoks paika pandud toimimismehhanisme ehk pole ära otsustatud, kus ma võin väljas süüa, mida ma saan poest osta.” Lisaplussina oskab Kaie omast kogemusest öelda, et gluteeni vältimine menüüs on aidanud tal tervist ja enesetunnet parandada, süües seda, mis ei tekita vaevusi.

Küsimusele, kas gluteenitalumatus võib ühel hetkel ka lihtsalt üle minna, saab üldjoontes vastata lihtsalt: „Ei, tsöliaakia puhul peab kindlasti elu lõpuni gluteenivaba dieeti pidama.”

Miks on hakatud gluteenist alles viimasel ajal rääkima ja miks on oluline tsöliaakia testi teha, kuula juba podcast’ist: