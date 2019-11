Eksperdid väidavad: üle 40aastaste inimeste töönädal ei tohiks olla pikem kui kolm päeva

Seega, kui sa pole ettevaatlik ja töötad üle, mõjub see väga halvasti kogu su kehale ja ajule. Kui sa ei aeglusta oma elutempot, tekib su ellu mitmeid probleeme, näiteks:

võib areneda depressioon;

koged väsimust ja unehäireid;

otsid abi alkoholist ja narkootilistest ainetest, et lõõgastuda;

sa ei ole vaatamata pikkadele töötundidele enam produktiivne;

su keha hakkav valutama ja silmad muutuvad tundlikuks;

see mõjutab ka su suhteid pere ja sõpradega.



Paljud teadlased nõustuvad, et me peame leidma parema töö- ja eraelu tasakaalu ning muutma kaasaegse töönädala pikkust, et kaitsta oma vaimset ja füüsilist tervist.

Kuidas sina seda teed?