Kasulik ümberõpe! Automaatsete hinnangute lõks ehk kuidas samadesse olukordadesse erinevalt suhtuda?

“Üks inimene lõikab näppu, vaatab imestusega, tohoh, mis juhtus, naerab veel oma äparduse üle, paneb plaastri peale ja lõikab porgandit edasi. Teine lõikab näppu, vihastab enda peale, vihastab noa peale ja otsustab, et tema enam elu lõpuni süüa ei tee, käigu kõik kuradile!” kirjutab maailmarändur Tom Valsberg oma lõbusas raamatus „Eluterve pohhuist“, et eluterve pohhuist teab, et tema peas on automaatse hinnangu aparaat, mis tulistab hinnanguid vastavalt tema veendumustele. Ta teab, et veendumused on lihtsalt mustrid ja arusaamad, mida saab vajadusel muuta, kui need tema elu ei teeni.

Tema sõnul võid kõndida näiteks Indias rahvast pakataval tänaval. Seal on tohutu müra, kellad, muusika, autosignaalid ja keegi põrkub pidevalt pehmelt sinu vastu. Lisaks lõhnab see kõik lehmasõnniku ning viirukite järele! Seda kõike on võimalik kogeda, tundmata igasugust ebameeldivust, see võib olla täitsa ok, lausa mõnus ja huvitav. Kui aga antakse negatiivne hinnang, võib see olla lausa väljakannatamatu: „Õudselt vastik, siin haiseb! Milline lärm! Keegi katsub mind pidevalt!! Tahan siit põgeneda!“ Positiivse hinnangu puhul võib see tituleerida põnevaks, kordumatuks ja erakordseks. „Milline uskumatult imeline kogemus! Vau, ma saan praegu kogeda sellist intensiivsust ja selle kõige keskel end enda sees täiesti turvaliselt tunda! Milline äge ja erakordne kogemus! Ma tean, et see möödub ja hea ongi, aga see on igati põnev! Vau!“

Hinnangu annad kõigele ise

“Eluterve pohhuist teab, et elus võib juhtuda ükskõik mida, aga tema on see, kes igale olukorrale hinnangu annab ja vastavalt sellele lahkub kas vastiku või hoopis üleva tundega!” kinnitab Tom.

Kui me ei teadusta oma automaatse hinnangu aparaati, siis see toodab tavaliselt negatiivseid hinnanguid rohkem kui positiivseid. Nõnda me kanname lihtsalt õnnetust endaga kaasas. Just see on põhjus, miks paljud ärrituvad ja tunnevad end halvasti. Nad ei ole õnnetud, sest neil pole süüa! Nad pole õnnetud, sest neil pole pere või kopikatki. Kõik on olemas, aga elu teeb muserdavaks just see, et automaatse hinnangu aparaat toodab välismaailmaga põrkudes pidevalt negatiivseid mõtteid ja ebameeldivaid tundeid iga kord, kui juhtub midagi plaanivälist või ootamatut! Mõnel on lausa selline aparaat, mis viskab 90% kogetust negatiivsesse lahtrisse ja iga asjaga, mis sinna visatakse, saab kogeja kaela ämbritäie negatiivset tunnet. Negatiivsete veendumustega inimene on omamoodi sadomasohhist, kes annab kõigele negatiivseid hinnanguid ja ise selle pärast kõige rohkem kannatab, aga seda ka samal ajal oma veidral moel naudib.

Hea uudis on see, et seda automaatse hinnangu aparaati saab konfigureerida ehk treenida! See võib võtta aega ja kannatlikkust, aga sa saad muuta oma reaktsioone ja seeläbi muuta oma elu palju mõnusamaks.