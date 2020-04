VAATA | Kuidas tulla toime õppetööga seotud teadmatusega? Koolijuht jagab nippe ja mõtteid

„Koroonaviiruse levikuga seotud paanika ja tekkinud majanduslik ebakindlus hakkab peagi avaldama mõju ka Eesti inimeste vaimsele tervisele,“ ütles MTÜ Peaasjad juhataja Anna Kaisa Oidermaa. „Kuigi viiruse leviku takistamiseks vajalik, siis eriti suurt mõju võib vaimsele tervisele avaldada füüsilise distantsi hoidmise nõue. See tõmbab inimesed välja oma tavapärastest rutiinidest. Kui soovime vähendada kriisi negatiivset mõju ühiskonna vaimsele tervisele ning selle kaudu majandusele, peame probleemide ennetusega tegelema hakkama hetkegi kaotamata“

Oidermaa sõnul võiks igapäevase rutiinse näost-näkku suhtlemise kadumist osaliselt kindlasti kompenseerida omavaheline suhtlus elektrooniliste vahendite vahendusel. „Kindlasti hoidke oma lähikonnaga regulaarset kontakti, see aitab kriisiaja lihtsamalt üle elada,“ rääkis Oidermaa. „Samas ei pruugi sellest ka igal puhul piisata, seepärast alustabki peaasi.ee täiendavat nö massinõustamist sotsiaalmeedia vahendusel.“

Alates 20. märtsist saab iga päev kell 15:00 nõu Facebook live vahendusel. Saada oma küsimus enne live’i kodulehe kaudu www.peaasi.ee või küsi otse-eetris kommentaarides.

Õpetajad, õpilased ja ka lapsevanemad! See live on suunatud eelkõige teile. Teemaks, kuidas tulla toime õppetööga seotud teadmatusega ja mida mina õpilase/õpetajana teha saan, et muutuvates oludes kohaneda? Arutleb ja mõtteid jagab Stanislav Nemeržitski, koolijuht (Virtsu kool).





Erivajadusega lapsega kodus eriolukorras. Nippe ja mõtteid, kuidas toime tulla jagab ja küsimustele vastab psühholoog Julia Pavlova.

Kuidas kodustes tingimustes efektiivselt õppida? Küsimustele vastab hariduspsühholoog Grete Arro.

Kuidas kriisiajal läbi huumori enda ja lähedaste vaimset tervist hoida? Sel teemal jagab mõtteid ja praktiliste tegevuste ideid Toivo Värbu, impronäitleja ja koolitaja (Ruutu10, Bewise).



Varasemaid ülekandeid saab vaadata Peaasi.ee Facebooki lehelt.