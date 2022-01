VIDEO | Kui punne tekib aina juurde... Nahaarst avaldab: enamik inimesi eemaldab meiki valesti

Dermatoloog Aamna Adel paljastab TikToki videos, kuidas peaksid meiki eemaldama ja samuti vea, mida enamik meist seda tehes teevad. Esimene reegel on meigieemalduslappidest loobumine. Ta põhjendab, et need sisaldavad lõhnaaineid, mistõttu võivad tekitada ärritust ja põletikku ning ei eemalda meiki just kõige efektiivsemalt.

Alustada tuleks hoopis mitsellaarveest ja vatipadjast. Mitsellaarvesi mõjub nahale puhastuslahusena, sest on õrna toimega pesuainet sisaldav vesi, mis lahustab meigi ja mustuse.

Seejärel näitab dermatoloog ette, kuidas neid kasutada, valades vatipadjale mitsellaarvett ning pühkides sellega üle põskede.

Tema teiseks reegliks on kahekordne puhastamine, mis tagab iga viimase jumestuse osa eemalduse. Selle jaoks hõõrub ta näole näopuhastusvahendi ja peseb selle maha. Nägu kuivatab ta rätikuga seda õrnalt patsutades.

Ta lisas juurde, et sama rutiini peaks tegema ka siis, kui meigi asemel oled kasutanud tavalist niisutajat või päikesekaitsekreemi. Samas rõhutas, et see on tema nahale sobiv rutiin ja erineva nahatüübi korral tuleks seda veidi kohandada. Ta tõi näiteks kuiva nahatüübiga inimesed, kes võiksid kasutada õlibaasil mitsellaarvett, et nahk rohkem niisutust saaks.

Optometrist hoiatas omalt poolt, et silmameigi eemaldamisel tasuks ettevaatlik olla. Peamiseks patuks on karm silmade nühkimine, sest selle igapäevasel kordamisel võivad silmalaugude väikesed kapillaarid puruneda. See omakorda võib põhjustada tumedaid silmaaluseid, nõrgendada õhukese ja õrna naha elastsust ja seda lõdvemaks muuta.

Ole silmameigieemaldajate ja silmaümbruse toodetega õrn ning kasuta tooteid, mis tekitavad silma ümber siidise tunde.

Allikas: The Sun