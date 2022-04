Eksperdid hoiatavad ja selgitavad: ära viili oma küüsi enne nende ära lõikamist

Olenemata sellest, kas viilid küüsi koduse maniküüri käigus või lihtsalt kareduse eemaldamiseks, peaksid alati neid kõigepealt lõikama, et need oleksid tugevad. See kehtib eriti siis, kui soovid oma küüsi lühemaks lõigata, ütleb küünetehnik Rianna Farbey . "Liigne viilimine võib põhjustada küüntele stressi ja traumasid ning mõnel juhul ka murdumist ja lõhenemist," ütleb ta. See kipub juhtuma siis, kui sinu küüned on alustamiseks liiga pikad ja viilid neid nende lõikamiseks.

Ajastus on ääretult oluline, kui see puudutab küünte lõikamist. "Parim aeg küünte lõikamiseks on pärast vanni või duši all käimist, kuna kuumus ja niiskus aitavad küünestruktuuri pehmendada ja hõlbustavad lõikamist," ütleb Farbey. Ta märgib, et see on eriti oluline varbaküünte lõikamisel, mis võivad vanusega ja küünte trauma tagajärjel paksemaks muutuda.