Tee terrass suveks korda! Kasulikud nipid terrassi värskendamiseks, mis ei pea tingimata rahakotti auku jätma

Eesti suurima müügiplatvormi Kaup24 aiakaupade kategooriajuht Kristjan Kull soovitas esimesena üle vaadata terrassi: seda esimesena vajadusel õlitada, järgmisena värskendada terrassimööbel ning viimasena kujundada sinna õdus nurk õuetekstiilide ja valgustusega. “Terrassi värskendamisega võiks alustada kevadel, et esimese sooja tulekuga saaks seal kohe ka ilusat ilma nautida,” rääkis ta.

Õlita terrassi vaid kuiva ja pilvise ilmaga

Ehituse ABC ehituskeemia kategooriajuht Margus Joakit soovitas vana terrassi puhul vaadata esmalt üle puidu seisukord. “Kui puit on pehme ja lõhenenud, siis seda enam üle õlitada pole mõtet. Sellisel juhul tuleb kahjustunud lauad välja vahetada ning tihti lõpeb see isegi uue terrassi ehitamisega. Kui puit on tugev, saab õlitamisega palju ära teha ja terrassi ilmet parandada,” selgitas Joakit ja lisas, et terrassi viimistlemiseks tuleks valida pilvisem ilm, et päike puidu pinda kuumaks ei kütaks.

“Enne õlitamist pese puidu pind spetsiaalse pesuvahendiga mustusest ja tolmust. Nii puhastad puitu sügavamalt ja avad selle poorid, et õli paremini imenduks ja viimistluse eluiga oluliselt pikeneks,” kirjeldas ehituskeemia kategooriajuht õlitamise protsessi. Ta lisas, et pinna hästi toitmiseks ja immutamiseks tohib õlitada vaid kuivanud terrassi.

Joakit soovitas valida õli, mis täiendab puidu pinda, tõstes esile selle loomuliku tekstuuri ja värvi. “Kvaliteetne terrassiõli on kergesti kattev ning pakub kaitset vee, UV-kiirguse, hallituse ja seente eest. Juhul, kui terrassi õlitamisega on kiire, vali veepõhine õli. See kuivab kiiremini ja võimaldab terrassil viibida juba samal päeval,” soovitas Joakit.

Mööbli valikul lähtu perekonnaliikmete arvust

Kristjan Kulli sõnul tuleks enne suve õlitada ka täispuidust terrassimööbel, sest välitingimused ja niiskus muudavad selle luitunuks ja karedaks. “Et mööbel kaua vastu peaks, tasub seda õlitada iga aasta ning eelnevalt käia puidupind üle puhastus- ja kaitsevahendiga,” sõnas Kull.