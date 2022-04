Õppetund meestele, kuidas kindlasti mitte toimida: voodis poosi vahetades "üllatas" ta mind selja tagant!

"Kes on kunagi üldse pornot vaadanud, see teab, et eelmäng seal just au sees ei ole. Ikka maha ja taha ja tehtud. Normaalsed mehed muidugi teavad, et naistele ei paku selline seks mitte midagi, kuid on PALJU ka neid mehi, kel sellest aimugi pole. Üks minu partner oli just selline mees.

Nimelt rääkisime, et millalgi võiksime proovida ka kuulsat anaalseksi. Teadupärast vajab see piirkond ohtralt libestit, et ühe üldse õnnestuks, kuid temal polnud sellest aimugi. Voodis poosi vahetades "üllatas" ta mind seljatagant ning kui järgmisel hetkel valust karjatasin, sai ta alles aru, mida ma tunda võin. Tema põhjendus oli see, et kui mind "üllatada", siis pole üldse hirmus. No muidugi selgus siis ka see, et x-saitidel on ju ka naised kohe valmis. Mida sellise mehega üldse enam teha või rääkida? Siiamaani tulevad judinad peale."