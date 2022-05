Üks levinud väärarusaam, mida paljud vanemad kipuvad beebide peal rakendama

Benu Tõrva Keskapteegi proviisor Virge Sokka sõnul on beebi nahk mitu korda õhem ja tundlikum kui suurtel inimestel. “Imiku naha loomulik kaitsekiht kujuneb välja esimeste elunädalate jooksul ning see vajab aega, et kohaneda muutunud oludega ning ei ole kohe sile ja pehme. Selleks, et beebi õrna nahka mitte liigselt kuivatada on tähtis meeles pidada, et beebit ei ole vaja iga päev vannitada, sest ka vesi kuivatab nahka. Beebit võiks vannitada 2-3 korda nädalas,” õpetab Sokk ning lisab, et väga kuiva naha puhul võib vannivette lisada vanniõli.