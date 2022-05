Naise soovitus meestele: ülilihtne muudatus, mis võtab kaks minutit, ja naise seksisoov mitmekordistub

Naistekale kirjutas 35aastane Kai*, kes soovis juhtida tähelepanu väikesele probleemile, mida on erinevates (üheöö)suhetes märganud ja tuttavatega vesteldes täheldanud, et see on meeste puhul liigagi levinud. Kuid mida on nii lihtne lahendada!