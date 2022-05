Kuulus raadiohääl ja kohtinguspetsialist avaldab põhjuse, miks ta lapsi ei soovi

Tuntud taskuhäälingu tegija Jana Hocking avaldas, et tema lähedased ei väsi talle „meelde tuletamast“ tema vanust ja bioloogilist kella, kuid see sunnib vastupidiselt emaduse juurest teda just enam lastetu naise staatust säilitama.

Edukas Sydney ärinaine ütles, et vaatamata oma laste mitte tahtmisele talle lapsed meeldivad ja näeb pidevalt kõrvalt sõprade elu vanemarollidesse suundudes.

"Olen näinud, et sõbrad, kes on oma unistuste karjääri pärast vaeva näinud, peavad järsku pausi tegema. Sünnitamiseks ja seejärel vastsündinu eest hoolitsemiseks. See on alati tundunud nii ebaõiglane, eriti seetõttu, et meeste karjääri kasvus ei paista olevat nii tohutut lõhet," lausus Jana.

"Kuid ma näen, kuidas need tugevad ja ägedad naised puhkevad uhkete emadena õide ja tean, et nad ei kahetse. Ma lihtsalt kardan, et mina kahetseksin.“

Naine tunnistab, et emaks saamise tõttu karjäärialastest pakkumistest eemale jäämine muudab ta ärevaks ning ta ei tunne, et oleks emalik vastsündinu või lärmaka väikelapsega.

Jana ütleb, et kahe aasta eest oli ta koos mehega, keda pidas oma unistuste kaaslaseks, kuid rasestuda proovides sai ta aru, et teeb seda vaid mehe, mitte enda pärast.

Laps ei mahu naise silmis tema eluplaani ja kuigi ta oli koos täiusliku mehega, siis ei saanud ta lahti tundest, et hakkaks lapse saamist kahetsema. Mehe jaoks oli lapse saamine aga asi, millest ta mööda ei suutnud vaadata ja seepärast on paari teed tänaseks lahku läinud.

Raadiohääl ei ole aga loobunud otsimast kaaslast, kes temaga sarnaseid väärtuseid laste teemal jagab, kuid seni naudib oma edukat ja pidevalt kasvavat karjääri.

Allikas: Daily Mail