Oi ei: masendavad märgid, mis viitavad, et sina ise tõmbad oma armusuhetele vee peale

Kartus haiget saada ja kannatada

Ainult filmides ja raamatutes on kõik ilus ja romantiline. Kui sul on aga kalduvus näha ja oodata ainult halba, siis ei ole see normaalne. Sa kardad üksi jääda; kardad, et sind maha jäetakse; kardad, et su tunnetega mängitakse; kardad haiget saada ja selle tõttu rikud kõik ära, enne kui midagi õieti alata saabki. Võib ka juhtuda, et sina oled see, kes suhte lõpetab ja põgeneb.

Enesekindluse puudumine

Ka enesekindluse puudumine võib rikkuda elu ja mõjutada sinu suhteid teistega. Teise inimese usaldamine on tähtis ja kuulub iga normaalse suhte juurde. Kui sul on madal enesehinnang, ei suuda sa uskuda, et keegi võiks päriselt sinust huvituda. Ja sa võid kogu aeg kahelda kõiges, mida su kaaslane teeb või ütleb. Ja näha kõiges halba. See aga hakkab pikemas perioodis mõjuma su suhtele halvasti. Et sellest halvast harjumusest vabaneda, pead sa olema parem iseenda vastu ning nägema rohkem head kui halba.

Minevikuhaavad

Väga raske on leida õiget inimest kohe. Mõnikord satud sa mitmesse valesse suhtesse, enne kui leiad selle õige inimese. Minevikuhaavad võivad aga mõjutada kaua sinu suhteid teistega. Ja sellepärast pead sa ravima ise oma südame terveks ning panema oma emotsionaalse koorma maha, mida sa kannad enne uute suhete loomist. Ei maksa ka ära unustada, et iga suhe on ainulaadne ja erinev. Ja et sinu kaaslane ei ole süüdi selles, mida sa kunagi pidid läbi elama. Ja tema ei pea maksma selle eest ja panema kokku katkisi kilde. Ravi oma süda terveks, enne kui sa oled valmis uueks suhteks.

Kartus end siduda

Suhte alustamine on tähtis samm, mis paljudes tekitab hirmu. Sest see ees ootav teadmatus ja enda vabaduse ohverdamine võib paljudele tunduda üle jõu käivat. Kui sa aga kardad ja ei anna oma suhtele võimalustki, võid sa millestki väga ilusast ilma jääda.

Teiste arvamus