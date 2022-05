Oled vallaline? Need on asjad, millele peaksid NÜÜD mõtlema

Kasuta vallaliseaega ära, sest see on parim moment üldse, et püstitada endale uusi eesmärke ja nende nimel ka pingutada. Kui oled unistanud reisimisest või uue keele õppimisest, siis nüüd on sul vaba aega, mida sul võib-olla suhtes olles poleks. Nüüd on sinu aeg olla isekas ja just täpselt ainult enda peale mõelda ja teha vaid seda, mida sinu hing ihkab.