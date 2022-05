Kas lugupidamatu? Mehe vanematele valmistoitu serveerinud naine vihastas oma elukaaslase välja

Väsinud ema jagab, et püüdis tegelikult külalisi kodus vältida, sest oli kurnatud ja igal pool valitses segadus ning ainus, mida ta soovis teha oli oma lapsega sidet luua.

Kuna mees ei teavitanud teda vanemate õhtusöögile tulekust, siis pakkus naine, et nad telliksid midagi, kuid mees nõudis, et ta midagi kodus valmistaks.

Peale seda, kui naine oli neile valmistoitu pakkunud, ütles tema mees, et tegu oli solvavam, kui see, kui ta poleks üldse midagi lauale pannud. Naine ei saa mehe pahameelest aru, sest ta tegi midagi kiiret kodus valmis, just nagu mees oli nõudnud.