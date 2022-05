See on üks levinud ja masendav põhjus, millega mehed oma petmist õigustavad

See on kõige levinum vabandus: kasutades ära seda, et suhtes on raskusi ja probleeme, hakkab mees oma ellu vaheldust otsima mujalt, huvitudes rohkem teistest naistest. Ehkki ta võib-olla polegi kindel oma tunnetes nende teiste vastu, on tal ikkagi mingil põhjusel kujunenud arusaam, et suhtekriisis olles ei ole tiiva ripsutamine ehk nii hull kuritegu. Aga paljudel pole ka julgust, tahtmist ega pealehakkamist oma kriisiga tegeleda, seega tundub lihtsam ja lõbusam vaadata, ehk on nii-öelda teisel aiamaal muru rohelisem.