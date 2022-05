Hea teada! Ülilihtne lahendus, kui keldrit ei ole ja kartulid lähevad kiiresti idanema

TikTokis jagati mõnda aega tagasi videot, kus soovitati kartulite sekka susata üks õun – see peaks tagama, et kartulid ei hakka liiga kiiresti idanema. Aga miks nii?

Ehkki see trikk ei taga sajaprotsendiliselt, et mingit idanemisprotsessi ei hakkaks kunagi toimima, aeglustab õun selle juhtumist. Ning vana tõde on siiski see, et parim koht suure koguse kartulite hoiustamiseks on siiski kelder – jahe, hämar ja kuiv.