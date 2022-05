VIDEO | Just nii vähese vaevaga saab tahkunud küünlavaha eemaldada

Aga tegelikult saab kangekaelselt kuivanud küünalavahast ja isegi metallist tahtidest väga lihtsa vaevaga lahti – vaja on ainult natuke kuuma vett ja ooteaega. TikToki platvormil on kasutaja cindiyang jaganud videot, millest on näha, et ta kallab küünlatopsi, milles olev küünal on oma aja ära elanud (või siis põlenud), kuuma vett, ootab natuke ja kõik kuivanud vaha tuleb nagu iseenesest ühe tükina pinnale. Ja niisama lihtsasti saab ka põhjas olevad metallist tahid kätte – kuum vesi teeb urgitsemise lihtsamaks.