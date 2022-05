Raha napib, aga tahaksid stiilne välja näha? Stilist avaldab nipid, mis on kõigile taskukohased

Tegelikkuses on hea ja stiilse välimuse saavutamine oluliselt lihtsam ja soodsam, kui sa arvatagi võid. Tuleb teada vaid mõningaid häid nõuandeid, mida järgida, et oma välimust muuta.

TikTok on täis hämmastavaid moenõuandeid ja -nippe ning nüüd on moenõustaja Karina Zalesskikh-Sanchez ehk @carry_less jagamas oma nõuandeid, kuidas vähese vaeva näha välja kui miljon dollarit.

Triigi oma riideid

"Mis võiks kallim ja ilusam välja näha, kui korrektselt triigitud valge särk?", küsib Karina ja meil jääb üle temaga vaid nõustuda.

Isegi kui see on üsna tüütu ja mõnikord aeganõudev ülesanne, on see äärmiselt oluline, kui soovite tõeliselt hämmastav välja näha.

Eemalda rinnahoidja paelad

Karina soovitab, et üks viis eriliselt stiilse välimuse saavutamiseks on eemaldada rinnahoidjalt rihmad, isegi kui värv sobib ülejäänud riietusega. Kui need ei paista, siis on välimus ja üldmulje hoopis luksuslikumad.

Puhtad juuksed

Karina sõnul on puhtad juuksed äärmiselt oluline osa välja nägemise juures ning rasvane pea võib kiirelt rikkuda üldmulje.

Hoolitsetud käed

Kaunis ja värske maniküür tõstab otsekohe kandja enesetunnet ning ei jää märkamatuks ka teistele. See on koht, kus stilist ei soovita kindlasti kokku hoida!

Eemalda rõivastelt topid

On rõivaid, mis kipuvad kiirelt topiliseks muutuma. See aga tähendab seda, et need näevad odavad ja kantud välja. Õnneks ei pea sa armastatud (topiliseks kantud!) esemest sugugi loobuma. Pigem vaata, millise vahendiga neist kiirelt vabaneda saad- poes on müügil topieemaldusmasinad ning oma töö teevad ära ka žiletid.