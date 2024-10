30-aastaselt esimest korda orgasmi kogenud naine: mul tekkis lausa hasart

"Otsustasin oma loo kirja panna, sest ehkki orgasmi saamisest ja naise anatoomiast räägitakse nüüd näiteks kümne aasta taguse ajaga palju rohkem, on see veel siiski selline teema, et sõbrannaderingis ei hakka keegi ju vaimustusega pajatama, et tema seksuaalelu on pigem käänuline. See tundub olevat veider probleem, sest orgasmi saamine ja õnnelik seks peaks kuuluma suhte füüsilise poole põhiväärtuste hulka, aga nii paljudel meist on selles vallas probleeme.