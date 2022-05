Aitame pereema võitluses rinnakasvajaga! "Nautisin kolmanda tütre ootust, kui avastasin tüki vasakust rinnast."

Neli aastat tagasi ootas Liisi kolmandat last. “Oli 20.rasedusnädal ja nautisin oma kolmanda tütre ootust kui avastasin väikese tüki vasakust rinnast,” kirjutab ta.

"Esialgu arvasin, et tegemist on rasedusega seotud muutustega ja häirekellad peas lööma ei hakanud. Visiidil naistearsti juurde rääkisin leitust ja sellest päevast alates läks väga kiireks: analüüsid, uuringud, konsiiliumid… ja diagnoos: rinnavähk!

Lapseootel naisena neid tundeid ja hirme endas läbi elada ei olnud kerge. Lisaks soovisin, et suuremad tütred, sel ajal vanuses 3 ja 7, ei tajuks mu muretsemist, sest reklaamidest kuuldu kajas peas: varakult avastatud rinnavähk on ravitav.

Ma pidin ja pean lootma parimat.



Juba kuu hiljem olin operatsioonilaual ja kasvaja eemaldati. Sellele järgnes kaks keemiaravi raseduse ajal. Talusin keemiaravi õnneks üsna hästi, kuid samas kartsin meeletult oma kõhubeebi pärast. Õnneks oli beebi kõhus kaitstud ja ravi teda ei mõjutanud. Lõpuni rasedust kanda siiski ei lubatud ja sünnitus kutsuti esile kohe, kui enneaegsuse oht möödus ehk 37 nädalal. Keemiaravi tõttu ei tohtinud ma toita beebit rinnaga ja sünnist alates oli laps kunsttoidul, kasvas ja kosus hästi. Tema areng on olnud igati eakohane.



Sel suvel saab kolmas tütar 4-aastaseks. Ta on tubli, terve, rõõmus ja rahulik laps.

Keemiaravile järgnes ka kiiritusravi. Mõlemad ravid toimisid ja kasvaja kahanes, isegi kadus. Nagu vähiravis ikka, siis on olnud ravipause ja on olnud hetki, kui olen saanud loota, et ehk see olukord on siiski mööduv ja seljatatav. On olnud paremaid ja mitte nii häid aegu. Alates 2020 aastast on aeg möödunud suhteliselt järjepideva keemiaravi rütmis.



Tänaseks olen sellises olukorras, kus haigekassa poolt minu vähiravi enam ei hüvitata. On olemas ravimeid, mis saavad anda lootust ja aega. Ravimeid, mis on rahaliselt kulukad, kuid väärtuselt hindamatud, sest aitaksid võita juurde aega. Iga päev, nädal, kuu ja aasta on kingitus.