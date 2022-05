"Põgene, enne kui on liiga hilja!" Eestlanna hoiatab: lõpuks leiad end õnnetu, depressiivse, äreva ja tühjaks imetuna

Loo kommentaariumis andsid naisele asjalikku nõu Naisteka lugejad, kellest ühe kogemusloo avaldame siin:

"Jah, see on väga suur ja rasvane punane lipp. Suutmatus oma kaaslast teistega (kaaslase lähedastega) jagada on nartsissistlik joon. Ta ei suuda taluda mõtet, et su elus on keegi veel ja tol hetkel pole ta tähelepanu keskpunktis.

Esmalt tulevad manipulatiivsed kauplemised, et sa kuhugi ei läheks. Loomulikult on argumendiks see, et ta lihtsalt armastab sind liialt ja igatseks liialt. Sa mõistad ja nõustud temaga. Järgmiseks hakkab ta ümber nurga aga samas ka piisavalt otse vihjama, et su lähedastest keegi ei paista tegutsevat sinu huvidest lähtuvalt, peale tema muidugi. Kui sa oleksid aga läinud siiski spaasse, siis oleks see miski, mille pärast edaspidi korduvalt sind karistada stiilis "vaata, millise nädalavahetuse mina sulle planeerida tahtsin, AGA mida sina tegid".

Siis hakkab ta ilmselt üles kerima mingeid mineviku sündmuseid, millest talle rääkinud oled ja mis peaks talle kinnitama, et tegelikult sind ei peakski usaldama. Ühel hetkel avastad, et su elu ainus eesmärk on teha oma kaaslane õnnelikuks ja hoida sellega kodurahu. Sest kui teda millegagi solvata, siis tuleb sellest suuremat sorti konflikt, milles sina loomulikult süüdi oled. Kui sa ise tunned, et panustad sinna suhtesse kõik, mis sul panustada on, siis kaaslane aga leiab mossitamishetkedel, et sa ei pinguta selle suhte nimel absoluutselt (taaskord hea näide su mittehoolimisest oleks siis see spaatripp, mille ta kindlasti välja toob).