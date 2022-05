Avalda arvamust! Kas vanavanemad peaksid saama lastelaste hoidmise eest tasu?

Vanaema on arvamusel, et iga töö on oma palka väärt. Teisisõnu ei ole ta nõus oma lapselast hoidma, kui talle selle eest ei maksta, vahendab Daily Mail.

Ta palus oma tütrel maksta talle 12 naela (14 eurot) tunnis lapsehoidmise eest. Ta selgitas: "Mu tütar palus mul hoida last 2–3 päeva nädalas, aga ma käin tööl. Ja selle tõttu tahan ma, et mulle makstakse lapsehoidmise eest tasu. Ma armastan oma lapselast, aga ma ei taha, et mind võetakse lapsehoiuna."

Tütar ise peab oma emale lapselapse hoidmise eest tasu maksmist normaalseks, kuid leiab, et 12 naela on natuke liiga kallis, seega maksab hetkel emale 10 naela tunnis (11,86 eurot).

Vanaema aga arvab, et sellest ei piisa: "Ma ei ole lastehoid, mul on ka oma isiklik elu, ma käin tööl ja ma leian, et tütar peaks aru saama, et hoides tema last, teen ma seda oma töötundide arvelt, seega kui ma pean koju jääma, vajan ma raha, et teenida tagasi seda, mis mul töö arvelt saamata jääb."

See lugu tekitas internetis elava arutelu. Osad inimesed leidsid, et vanaemal on tuline õigus, teised aga pidasid seda täiesti vastuvõtmatuks ja avaldasid meelt, et vanaema peaks hoidma oma lapselast hoopis täiesti tasuta.

allikas: Kodused Lood