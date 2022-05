Paar korda päevas voodirõõme kogeda ihkav naine: aga, kui mees seda ei tee, siis unustagu ära...

Naine ei ole saladust teinud ka sellest, et ideaalsel päeval võiks ta seksida lausa kaks- kolm korda. "Kindlasti olen ma kõige õnnelikum, kui saan seksida mitu korda nädalas, kuid parimal juhul paar korda päevas."

Avameelses intervjuus räägib Daisy ka sellest, millal tunneb ta end kõige seksikamana. Vastusest selgub, et selleks pole sugugi palju vaja! "Tunnen end kindlasti kõige seksikamana, kui olen just pesust tulnud- pesnud nii keha kui ka juuksed. Puhtas olekus on minu jaoks midagi eriti seksikat."

Ta lisab ka, et oma koht heal enesetundel on kindlasti ka heal pesul. "Loomulikult paneb mind seksikana tundma ka see, kui kannan mõnd Agent Provocateur´i kuuma pesukomplekti." Samas tunnistab modell ka seda, et armastab eelkõige lihtust. "Lohvakas valge t- särk ja laiad püksikud on samuti väga mugavad ja seksikad."

Mis on aga suurimad "käimatõmbajad" Daisy jaoks? Tuleb välja, et ka siin pole palju vaja. "Mulle meeldib see, kui mu kallim on teiste vastu abivalmis ja toetav, see tõmbab ka mind kohe käima!"

Rääkides aga sellest, mis on modelli jaoks suurimad eemaletõukajad, vastab ta kindlameelselt, talle on üsna lihtsad standardid. "See on väga lihtne- pese hambaid ja käi duši all," teatab ta ning lisab, et kui mees seda, ei tee, siis unustagu linade vahele pugemine ära! "Hoolitsemata mehega ma voodisse ei lähe. Kui ta lõhnab halvasti, siis palun viige mind siit ära- seda ei juhtu!"

Veel on Daisy jaoks eemaletõukav see, kui mees kannab plätusid. "Jah, kui see on rannas, siis on see okei, aga Londonis, metroos- ei!"

allikas: The Sun