40ndates naine kindlast EI-st voodielus: ta arvas, et see on jõle seksikas. Appi, kui ebameeldiv!

"Mäletan, et kunagi olin koos mehega, kes arvas, et jõle seksikas on nibusid lihtsalt kruttida. Appi kui ebameeldiv see oli! Aga minu järgmine kaaslane oskas olla palju teadlikum ja hoolivam ja seetõttu õppisin väga nautima kui mees oskuslikult ja (hellalt!) neid silitab. Võib isegi öelda, et see on minu jaoks parim eelmäng." -Eha, 41