KAS TEADSID? Võimalik, et rikud pestes enda riideid enesele teadmata

Põhjuseid on mitmeid, miks tasuks riideid pahupidi pöörata. Esiteks, enamus mustust ja higi on nagunii seespool, samuti riiete pahupidi keeramine ja pesemine aitab ära hoida värvi tuhmumist.

Veel üks boonus on see, et nõnda pestes ei muutu riided topiliseks ja niiviisi kaitsed riietele tehtuid tikandeid või trükiseid.