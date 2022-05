Päris õudne teadmine: just nii mitu kilo tolmu koguneb keskmiselt iga aasta koju. Ajab juba aevastama?

On välja arvutatud, et keskmiselt koguneb igasse kodusse aastas umbes 20 kilogrammi tolmu. Kevad on just õige aeg, mil talvised umbsed ruumid taas korralikult puhtaks teha. Suurima efektiivsuse saavutamiseks on mõned lihtsad nipid, kuidas tolmust edukalt lahti saada.