ÜKSTEIST tarkusetera, mida võiks pesast lendajale eluks kaasa anda

Peatselt on käes lõpuaktuste aeg, mil tänavad nii suurtes kui ka väikestes linnades täituvad pidulike koolilõpetajatega. Mistahes kooli lõpetamine on alati ka mõne uue etapi algus, mille puhul on igati paslik anda koolilõpetajale kaasa üks või suisa mitu head tarkusetera.