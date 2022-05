Tasub vältida! Kolm olukorda, mis teevad emadele kõige rohkem haiget ja tekitavad muret

Tänulikkuse puudumine



Oma sündimisest alates üritab laps ema kannatlikkust proovile panna erinevate võtetega ja hoolimata sellest, mida ta teeb või ütleb, armastab ema teda tingimusteta. Ent ka ema vajab tunnustust ja tänulikkust. Ta vajab teadmist ka siis, kui lapsest on juba täiskasvanud inimene sirgunud, et teda on veel vaja ja et teda meeles peetakse. Sest huvi puudumine on üks valusamaid asju. Näita oma emale, et sa temast hoolid. Kallista teda. Kuula ära, mis tal sulle öelda on. Huvitu sellest, kuidas tal läheb. Aita teda koduste tööde juures. Mine temaga kaasa, kui ta poodi läheb. Ära unusta, et sa oled kõige tähtsam inimene tema elus. Hoia oma ema. Ühel päeval jäävad sulle ainult mälestused – anna endast parim, et su hinge ei jääks kahetsusi ja sõnu, mida sa ei jõudnud öelda.



Õdede ja vendade vahelised tülid



Kõikidel lastel on erinevad iseloomud, ka siis, kui nad on saanud sama kasvatuse. Üks hullemaid asju, mida ema peab üle elama, on näha seda, et ta lapsed omavahel üldse läbi ei saa. Sest ta armastab neid kõiki, ta nägi neid suureks kasvamas, ta uskus, et nad hoiavad tulevikus kokku. Ta tegi kõik, et see nii läheks, ja selleks, et edasi elada õnnelikult ja rahulikult, vajab ta teid kõiki. Teil võivad olla erinevad arvamused, aga ärge unustage, et te tulete samast perest ja teid seob side, mis peaks olema tugev. Katsuge suhelda mõistlikult ja arukalt.