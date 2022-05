Ahastuses lugeja: kaotage need jubedad tõukerattad! Ma ei julge enam tänaval jalutadagi

"Mina olen päris siiralt mures. Iga kevad-suvi-sügis sama jama: need paganama elektrilised tõukerattad, mida on nüüd juba igas linnas! Kaotage need jubedused ometi ära! Ma ei julge enam üksinda "tipptunni" ajal tänaval jalutadagi, rääkimata siis sellest, et lastega Tallinnas ringi käiks.

Just eile oli järjekordne sündmus, mis ajendaski pahasust endast välja kirjutama. Kõndisin oma noorima lapsega Kalamajas ringi – siin on niigi päris kitsad tänavad –, kui meist kihutas mööda kolm teismelist, eks ikka nende elektriliste tõukeratastega. Ausõna, ainult mõni sentimeeter jäi puudu rängast kokkupõrkest minu kolmeaastasega. Laps hakkas suure häälega nutma, teismelised ei teinud teist nägugi, minema sõites ütles üks mõnitavalt ainult teistele "Kuradi tited!" ja teised kaks naersid.

Minu meelest on need elektrilised tõukerattad täielik needus. Teismelised kasutavad neid kimamiseks ja ega neid ju enda ümbrus ei huvita. Olen näinud, kuidas kaks uljast noort sõitsid väikesele lapsele otsa... Tegu ei olnud minu lapsega, aga ega see olukorra tõsidust ei pisenda. Ja ega see, et vanemad kodus oma teismelistele räägivad, et nendega tuleb rahulikult sõita, see on ju nagu hane selga vesi.

Muidugi olen näinud ka väga viisakaid ja rahulikke liiklejaid, kes kasutavadki seda tõuksi sel eesmärgil, nagu see ka mõeldud on – liikumaks punktist A punkti B. Aga väga-väga palju liiklusohtlikke olukordi on nendega siiski tekkinud ja pigem arvan, et neist on rohkem kaasliiklejate jaoks tüli kui neist saadav kasu..."

Hea lugeja, räägi kommentaarides kaasa: kuidas suhtud linnapildis olevatesse elektrilistesse tõukeratastesse? Kas neid kasutavad hulljulged liiklejad ajavad närvi mustaks või on tegu hea ja kiire sõiduvahendiga?