KOLM olulist märksõna suvise pesu kohta: väldi hõõrdumist ja koledaid rante riiete all

Puuvillane on suvel armastatud materjal, see imab niiskust ja on naha vastu leebe. Kuid teisedki looduslikud kiud sobivad ideaalselt kuuma päevaga – anna võimalus ka sensuaalsele siidile, bambusele või viskoosile. Puuvillaga võrreldes kuivavad viimased isegi kiiremini, eriti oluline on see näiteks mitme vahekangaga rinnahoidja puhul.