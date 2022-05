Haara ise härjal sarvist! Ehk viis tegurit, millele naine peaks mõtlema, kui soovib meest välja kutsuda

Poolvõõra inimese välja kutsumine on nagunii raske ja võib tekitada rohkem ärevust, kui meile meeldiks. Kuid see on nii ainult siis, kui me selle oma peas tarbetult suureks mõtleme! See tähendab, et sinu võimuses on oma mõtteid kontrollida ja käituda sundimatult.