Aastasadu on olnud perekondasid ja sugupuusid, mis on pärandanud oma vara põlvest põlve edasi. Rahalise vabaduse ekspert märgib, et see on pikaajaline plaan, kuidas investeerida ning pärandada vara ka oma lastele – seda nimetatakse põlvkondade vaheliseks jõukuseks. Eesmärk on luua n-ö igavesti toimiv rahamasin.