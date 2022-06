Mees põrutab: mina tean, mida naised voodis peaksid tegema, et ka kergemini orgasmi saada

"Iga päev vaatab mulle netis ringi vaadates vastu mõni uus artikkel või hullumeelne nipp sellest, mida mehed peaksid küll tegema, et naised lõpuks selle kauaihaldatud ja müstilise orgasmini viia. Minu arust on see täielik jura. Olen oma kaaslastele, kellega mul on siis kas pikem või üheöösuhe olnud, vahet ei ole, igatahes kohe selgeks teinud - ei ole mõtet minuga sellist nalja oodata. On palju lihtsam lahendus."