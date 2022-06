Toas on imelik kärsahais? Põhjendus võib olla lihtsam kui arvata oskaks ehk millal viimati röstrit puhastasid?

Alustuseks peab välja tõmbama ja tühjaks raputama purusahtli, mille võib lihtsalt sooja voolava vee all puhtaks pesta. Röstri puhastamiseks ei soovitata kasutada pesuvahendit. Kui paneme pärast röstrisse oma saia või prääniku, on toidul kõrvalmaitse ja -lõhn, aga kui röstril mingil põhjusel purusahtlit ei ole, võib masina keerata tagurpidi kraanikausi, prügikasti või pinna kohal, mida on lihtne puhtaks pühkida.