Seda eriti siis, kui mees ei ole just väga vaba suhtleja ning ei julge sulle otse öelda, mis talle rõõmu pakuks. Kui sa arvad, et selleks, et mehelt voodis kiituskiri pälvida, on vaja tõelisi akrobaatilisi oskusi, siis tea, et päris nii see pole. On üsna palju "tavalisi" asju, millest mehed salaja unistavad. Paljud lihtsalt ei julge neid paluda, sest arvavad, et see kõlab rumalalt.