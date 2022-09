„Ma elan New Yorgis Brooklynis. Kui ma selle loo kirjutamist alustasin, olin ma tööl, kuid õige pea mu elu muutus ning ma ei põe oma pangakonto kehva seisu pärast.

Veelgi enam, minu äkiline "rõõmus töötu olek" on nüüd pakkunud mulle võimaluse oma olukorras end tõeliselt kokku võtta ja ma olen jõudnud järeldusele, et ma mitte midagi muutnud. Ja siin on põhjus: