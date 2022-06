SUUR ÜLEVAADE | Olulised teadmised suveks: millised kodused esmaabivõtted toimivad ja mis on ajast ja arust?

Iga väike kriimustus või putukahammustus ei nõua arsti juurde pöördumist. Küll aga tuleks kodust esmaabi andes tegutseda nii, et kasu asemel ei sünniks kahju. Vahel tekib isegi kõige lihtsamate tervisemurede lahendamisel nõutus, kuidas on kõige õigem - sest internet on infot täis ja valida raske. On ka mõned ravivõtted, mis kindlasti ei sobi - hoolimata sellest, et nii võisid teha meie emad ja vanaemad.

Parim haavapuhastusvahend on vesi

Joostes, ronides ja rattaga sõites juhtub vahel ikka, et laps kukub põlve puruks või küünarnuki marraskile. Kui pole just tegemist sügava haavaga, mille puhul ei taha verejooks kuidagi kinni jääda, on täiesti võimalik lapsevanemal endal katkist kohta tohterdada. Kõige käepärasem puhastusvahend on tavaline vesi. Haavale tuleks lasta voolavat vett peale ning uhtuda mustus välja, selliseid pindmisi haavu võib ka seebiga pesta. Kui kellelgi õnnetuse juures viibinud inimestest on näiteks pudeliga kaasas joogivesi, siis see sobib suurepäraselt.

Loomulikult on olemas ka erinevaid desinfitseerivaid haavapuhastusvahendeid, sellisel juhul ma soovitan siiski kaasaegseid apteegitooteid, mis põhjustavad puhastamisel vähem valu ja kipitustunnet kui alkoholipõhised ained või vesinik. Ja ehkki briljantroheline, jood või kaaliumpermanganaat tunduvad olevat vanad ja äraproovitud vahendid, siis tegelikult segavad värvilised vedelikud haava seisukorra hindamist ning võivad haava kudesid kahjustada.

Kui haav puhastatud, tuleks kasutada haavageeli ja sulgeda haav haavaplaastriga või siduda. Tõde on see, et paranemiseks on haaval õhku vaja, kuid tänapäevased haavasidemed lasevad õhku läbi.

Minu enda lapsepõlves pandi sageli veritsevale kohale teeleht. Taimetargad ütlevad, et tegelikult peaks värske teelehe panema haavale purustatult, sest verejooksu aitab peatada just taimest tulev mahl. Omalt poolt lisan juurde, et haavale asetatav teeleht ei tohiks olla must või tolmune, niisiis kui katsetada, siis ikka puhaste lehtedega.