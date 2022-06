Naine, kes loobus „edu valemist”: olen kogenud, et minu piirid ei ole ligilähedalgi sellele, kus arvasin neid olevat

„Suudan oma meeli puhata vaid siis, kui füüsiline keha on rakendatud. Olen kogu elu miskipärast otsustanud meelega teha enda jaoks raskeid asju, teadmata, kas nendega hakkama saan. Seda nii hariduses kui seiklustes,” räägib Stiina, kes nendib, et ta ongi lihtsalt parandamatult rahutu olend, kelle jaoks seiklused ja väljakutsed on ainsaks leevenduseks.