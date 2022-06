"Sina oled selle nädala täht- punane vaip on sinu ees lahti!" Need KOLM tähemärki on sel nädalal tõeliselt edukad

Kaksikud

Ilma sinuta ei toimu sellel nädalal ilmselt mitte midagi. Sa pead tunnistama, et su elus on hetkel kõik hästi. Päike on sinu märgis kuni 21. juunini. Tänu sellele on sinu jaoks avanemas uued võimalused, kõik võimatu muutub võimalikuks. Väga ilus sünnipäevakingitus on sinu poole teel. 6 - 12. juuni nädalal on sinu jaoks varuks palju häid üllatusi. Jupiter Jäära märgis toob su ellu lausa harukordseid võimalusi, mida juhtub ainult kord elus, seega hoia silmad lahti. Tegemist võib olla suure rahasummaga, mida sa täiesti ootamatult saad, ametikõrgenduse või palgatõusuga. Ühesõnaga, sa saad teenida sellel nädalal suurt kasu. Tundub, et sul on kõik võimalused, et sellel nädalal rikkaks saada.

Jäär

Punane vaip on sinu ees lahti, kallis Jäär. Järgmisel nädalal oled sa tähelepanu keskmes. See nädal algab sinu jaoks nii hästi, kui võimalik. Ja sellel on ka oma põhjus, sest sinu pea kohal taevas on Jupiter ise sind motiveerimas, aidates sul kiirelt edu saavutada. Su elu on muutumas imeliseks, tänu Päikesele Kaksikute märgis ei tohiks sa väsimust tunda. Päike ja Jupiter saavad omavahel väga hästi läbi, seega kõik on kõige paremas korras. Praegu on kõige õigem aeg, et viia oma suuri unistusi ellu. Sa oled ettevõtlik, julge ja enesekindel. Sul on olemas kõik vahendid, mida sa vajad, et elada oma unistuste elu. Sinust endast sõltub kõik. Kõik, mida sa tegema pead, on tegutsema. Võimalused hakkavad avanema.

Töö juures on sind ootamas väga head uudised. Sinu oskusi ja teadmisi hinnatakse, sinu arvamust võetakse kuulda. Tõeline õnn sellel nädalal peitub aga koduseinte vahel. Ka seal on sind ootamas head üllatused. Kui sa otsid oma ellu armastust, võib just see nädal olla otsustav. Sina oled selle nädala täht. Staar, kes on väärt kõige paremat.

Kaljukits