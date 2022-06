Piinlik: ukse vahelt sisse libistatud kiri pani noorpaari lootma, et selle naabriga nad pikalt ei kohtu

Kirjas seisis: "Kallid naabrid, mul on teile väike palve – palun arvestage, et me kõik elame ühises kortermajas. Mõelge selle peale, kui teie helinivoo erinevaid asju tehes kisub öösel ja varahommikul natuke liiga kõrgeks. Oleme mitmeid kordi hääleka karjumise peale üles ärganud ja kõik meist töötavad ju erinevatel aegadel, mis tähendab, et mõned peavad väga vara hommikul tööle minema. See omakorda tähendab, et hea ööuni on väga oluline!"