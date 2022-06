Kuidas võita seltskonnas kõikide poolehoid? See nipp töötab juba kahe minutiga

1. Ole avatud oleku ja suhtumisega.

Kehakeelel on suhtluses väga suur mõju, sest võib paika panna suhtluse kestvuse ja kvaliteedi. Kui lähened teistele avatud kehakeelega, siis paljastab see sinu südame. Just seetõttu on positiivne lähenemine ja südame järgi juhtimine tähtsad. Vesteldes hoidu südame katmist kätega, et saaksid selle otse oma vestluskaaslasele suunata. Nii jätad endast abivalmi, sooja ja uudishimuliku mulje.

2. Loo esimesena silmkontakt.

Silma vaatamine tundub väga intiimse tegevusena ja võib seetõttu üsna keeruline olla. Õiges koguses silma vaatamine on aga väärtuslik oskus. Tähtis on tajuda, et teisel ebamugavustunnet ei tekiks. Silmsidet luues võib alati märkida näiteks nende silmade värvi.

3. Ära unusta naeratada.

On väga soovitatav esimesena naeratada, sest see jätab alati siira mulje ja on meeldejääv omadus, mille järgi sind hiljem meenutatakse. Naeratus võrdub paljude jaoks usaldusega.

4. Alusta öeldes: „Tere“

On palju neid, kes tunnevad end suhtluse alustamiseks liiga häbelikuna. Kui võtad ohjad enda kätte ja alustad sõbraliku tervitusega, siis on see neile väga suureks abiks ja murrab kohe esmase ebamugavustunde.

5. Oska kuulata ja märgata

Vestluses ei pea vahetpidamata kaasa rääkima, kuid sellegipoolest pühendu piisavalt, et näitad huvi selle vastu, mida vestluskaaslane räägib.

Suurepärase esmamulje lood vaid loetud hetkedega, seega ole juba esimesel minutil avatud, loo silmsidet ning naerata.

Allikas: Your Tango