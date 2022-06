Mehe pihtimus: ma fantaseerin oma naisega seksides oma tema kuumast õest

"Olen abielumees, kellel on kaks poega vanuses seitse ja viis. Mu naine on minust kaks aastat vanem. Mina olen kaubaautojuht ja töötan vahetustega, et saaksin kodus olla, kui poistel mind vaja on.

Meil on hea abielu ja hea seksuaalelu. Kõik läks hästi, kuni kohtusin oma naise õega. Ta on 32-aastane ja tal on tütar. Tema elukaaslane on esmaklassiline idioot- ta on vägivaldne ja solvas naist pidevalt, öeldes, et ta on paks.

Pärastlõuna, mis muutis kõike

Ühel pärastlõunal helistas ta mulle, kui olin lapsi koolist ära toomas. Tema elukaaslane oli purjus, muutus füüsiliselt vägivaldseks, hoidis teda vastu seina ja karjus talle näkku kõiksugu koledusi. Ta oli hirmunud.

Hüppasin autosse, läksin talle ja ta tütrele järgi, seejärel võtsin oma lapsed ja tõin nad kõik tagasi meie juurde. Ma polnud teda kunagi sellises olekus näinud.

Saatsime lapsed batuudile mängima ja ta puhkes nutma. Kallistasin teda, et teda rahustada. Tema juuksed lõhnasid hämmastavalt ja kui ta keha oli minu omale lähedal, tekitas see minus midagi, mida ma polnud pikka aega tundnud.

Suurepärane mees

Kui mu naine koju tuli, rääkis mu naise õde talle, kui suurepärane ma olin ja et tal on nii vedanud, et sai mind oma meheks. Hiljem põrkusime trepiastmel üksteisega kokku ja ta nägi oma siidiste lühikeste pükste ja pidžaamatopiga nii seksikas välja.

Kui ma tagasi voodisse jõudsin, seksisin oma naisega, kuid kogu aeg kujutasin ette, et see on tema õde. Ta elab siiani meiega. Kas ma peaksin talle ütlema, et võiksime midagi teha?“

