"Ou, seksi tahad või?" Mõtlen sageli, kes need mehed on? Kes on nende emad-õed? Naistuttavad?

"Täiesti tavapärane on see, et mulle kirjutavad sotsiaalmeedia kontodele suvalised mehed täielikke nilbusi. "Ou, seksi tahad v?" või "Ma tahaks sind panna" on saanud juba väga tavapäraseks sõnumisisuks. See on tohutult häiriv ja ebameeldiv. Tegelikult ei peaks see nii olema ning mõtlen sageli, et kes need mehed on? Kes on nende emad? Õed? Kes on nende naistuttavad- kuidas need mehed neid kohtlevad, kui nad kirjutavad täiesti võõrale naisele selliseid asju.