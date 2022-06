Kas proovid? Naine leidis geniaalse mooduse, kuidas koduste vahenditega glamuursed ripsmed saada

Kuna Fabina on enda sõnul TikTokis leiduvate häkkide osas üsna skeptiline, siis enne kui ta vaseliiniga eksperimenteerima hakkas, otsustas ta uurida, kui ohutu see on. Ta võttis ühendust New Yorgis pärit dermatoloogi Dr. Michele Greeniga, et uurida kas vaseliini on silmadele ohutu kasutada. Selgus, et on ning vaseliin tekitab ripsmetele kaitsva kihi, mis võib neid ka väljalangemise või murdumise eest kaitsta. "Samuti võivad ripsmed pärast kasutamist ajutiselt tunduda täidlasemad ja pikemad."